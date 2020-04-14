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14.04.2020

Son dakika haberi... İstanbul'da depremdeki korkutan ses tüyler ürpertti! Sosyal medyada böyle paylaşılmıştı uzmanlardan açıklama geldi |Video

Son dakika haberi... İstanbul'da dün akşam 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında duyulan uğultu endişeye neden oldu. Uzmanlardan bu sesle ilgili açıklama geldi. Prof. Dr. Şerif Barış, deprem dalgalarının yayılırken ses yaptığını belirterek, ''‘Uğultu’ olarak duyulan ses budur. Büyük depremlerde daha şiddetli duyulur. Bu sesi hiç unutamayanlar da vardır. Her depremde olur bu. Özel bir durum değil'' dedi. İşte o anların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri...

İstanbul'da dün akşam 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında duyulan uğultu endişeye neden oldu. Uzmanlardan bu sesle ilgili açıklama geldi. Prof. Dr. Şerif Barış, deprem dalgalarının yayılırken ses yaptığını belirterek, '''Uğultu' olarak duyulan ses budur. Büyük depremlerde daha şiddetli duyulur. Bu sesi hiç unutamayanlar da vardır. Her depremde olur bu. Özel bir durum değil'' dedi.

İstanbul'un Karadeniz sahilleri açıklarında saat 02:56'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin yerin 17.6 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Deprem esnasında bir uğultu duyuldu, İstanbullular endişelendi. Uzmanlar bu 'uğultuyu' yorumladı.

Prof. Dr. Ziyadin Çakır (İTÜ Jeofizik Mühendisliği): 'Karadeniz içindeki küçük faydalarda meydana gelen bir deprem. 5-6 sene önce de olmuştu. İstanbul'a herhangi bir tetikleyici etkisi yok. Zaten o bölgede çok büyük bir fay yok.'

Prof. Dr. Şerif Barış(Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği): 'Bu depremin İstanbul'u veya Marmara'yı etkileyecek bir niteliği yok. Endişe etmesin kimse. Deprem dalgaları yayılırken ses yapar. Dalgalar yer kabuğunu oynatırken ses yapar. 'Uğultu' olarak duyulan ses budur. Büyük depremlerde daha şiddetli duyulur. Bu sesi hiç unutamayanlar da vardır. Her depremde olur bu. Özel bir durum değil. Gece her yer daha sessiz olduğu için daha kolay duyulur'

Son dakika: İstanbulda korkutan deprem! Son depremler SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM! SON DEPREMLER

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