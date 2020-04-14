Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem! Son depremler

Son dakika haberine göre; Gece saatlerinde İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli İstanbul'da deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıklarken, Kandilli depremin büyüklüğünü 4.1 olarak revize etti.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.1 olarak revize etti.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU

Öte yandan deprem sonrası vatandaşlar sosyal medyada İstanbul'daki deprem hakkında paylaşımlarda bulundu.

Birçok kullanıcı büyük bir ses duyduğunu yazdı.