04 Mayıs 2024, Cumartesi
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Sokak kedisi, kulağındaki tümörle veteriner hekimin ayağına gitti
Zonguldak’ta bir sokak kedisi, başını yan tutarak veteriner hekimin ayağına gitti. Kedide anormallik olduğunu fark eden hekim, muayenede kulağında tümör olduğunu fark etti. Kedi tedavi altına alındı.