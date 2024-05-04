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Sokak kedisi, kulağındaki tümörle veteriner hekimin ayağına gitti

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 04.05.2024 12:54
Zonguldak’ta bir sokak kedisi, başını yan tutarak veteriner hekimin ayağına gitti. Kedide anormallik olduğunu fark eden hekim, muayenede kulağında tümör olduğunu fark etti. Kedi tedavi altına alındı.
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