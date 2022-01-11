Sokağa bırakılan pitbull sayısı arttı Sahibi onu bir çöp konteynerine bağlayıp kaçtı

Hayvanları Koruma Yasası'nda yapılan değişiklikle yasaklı köpek ırklarına 14 Ocak'a kadar çip taktırılması gerekiyor. Hal böyle olunca son günlerde sokağa bırakılan pitbull sayısı arttı. İşte o hayvanlardan biri de Vefa'ydı. Fatih'te konteynerına bağlı halde bulunan yaralı köpek tedavi altına alındı. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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