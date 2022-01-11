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Sokağa bırakılan pitbull sayısı arttı Sahibi onu bir çöp konteynerine bağlayıp kaçtı

A Haber
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Giriş: 11.01.2022 08:59
Hayvanları Koruma Yasası'nda yapılan değişiklikle yasaklı köpek ırklarına 14 Ocak'a kadar çip taktırılması gerekiyor. Hal böyle olunca son günlerde sokağa bırakılan pitbull sayısı arttı. İşte o hayvanlardan biri de Vefa'ydı. Fatih'te konteynerına bağlı halde bulunan yaralı köpek tedavi altına alındı. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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