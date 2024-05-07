08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa’da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa’da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2024 23:39
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit boğazında meydana gelen kazada devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Mezit mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Milcan Pak (41) yönetimindeki 16 ASL 330 plakalı iplik yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti. Araçta sıkışan sürücünün cenazesi, İtfaiye arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma komutanlığı timleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Boks makinesini çalıştıramayınca tekmelediler!
Boks makinesini çalıştıramayınca tekmelediler!
Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın!
İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın!
Seçil Erzan davasında mağdurlar artıyor!
Seçil Erzan davasında mağdurlar artıyor!
Raydan çıkan tren havadan görüntülendi!
Raydan çıkan tren havadan görüntülendi!
Öğrenci okul müdürünü silahla vurdu!
Öğrenci okul müdürünü silahla vurdu!
Düğünde maganda dehşeti!
Düğünde maganda dehşeti!
İstanbul’da bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
İstanbul'da bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Kargadan cips hırsızlığı!
Kargadan cips hırsızlığı!
Sulama kanalında başı kesik ceset!
Sulama kanalında başı kesik ceset!
Hayvansal hastalıklarla mücadele! Yılda 700 binin üzerinde test ve analiz
Hayvansal hastalıklarla mücadele! Yılda 700 binin üzerinde test ve analiz
Tahıl üretimi etkilenecek mi?
Tahıl üretimi etkilenecek mi?
Daha Fazla Video Göster