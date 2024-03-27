Ramazan’a özel fit güllaç tarifi! Güllacı bir de söyle deneyin

Ramazan ayında iftar sofralarının olmazsa olmaz tatlısı güllaç. Diyetisyen Orçun Kürüm güllaçın şekersiz daha sağlıklı olan tarifini anlattı. Yanına da Ramazan ayında bağışıklığı güçlendiren meyve suyu yaptı. Gelin bu sağlıklı lezzetlerin tariflerini alalım.

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