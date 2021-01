PORTRE - Bir Fenerbahçe efsanesi: Can Bartu

Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun bugün doğum günü. 31 Ocak 1936'da, İstanbul'da dünyaya gelen Can Bartu spora Fenerbahçe'de basketbol oynayarak başladı. Altı kez basketbol milli takım formasını giyen Bartu, daha sonra Fikret Arıcan'ın aracılığıyla Fenerbahçe'de futbol oynamaya başlamıştı. İşte Can Bartu'nun hayat hikayesi...

