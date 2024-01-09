09 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları “Özlüyorum tabii! Özlenmez mi ağabey?” demişti! Ağabeyini öldürüp cansız bedenini parçaladığı ortaya çıktı

“Özlüyorum tabii! Özlenmez mi ağabey?” demişti! Ağabeyini öldürüp cansız bedenini parçaladığı ortaya çıktı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.01.2024 15:57
Eskişehir'de yaşayan Nazmi Önal cansız bedeni parçalanmış halde bulunmuştu. Soruşturmayı derinleştiren Jandarma suç araştırma timi, Önal'ı kardeşinin öldürdüğünü tespit etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
“Özlüyorum” demişti! Abisini öldürüp parçalamış
“Özlüyorum” demişti! Abisini öldürüp parçalamış
Beyoğlu’nda tramvay kazası
Beyoğlu’nda tramvay kazası
Halsizlik, boğaz ağrısı, öksürük…
Halsizlik, boğaz ağrısı, öksürük…
Canlı yayında uyuşturucu kullanan şüpheli yakalandı
Canlı yayında uyuşturucu kullanan şüpheli yakalandı
Ataşehir’de İETT otobüsü 4 araca çarptı
Ataşehir’de İETT otobüsü 4 araca çarptı
İzmir’de değişmeyen manzara!
İzmir’de değişmeyen manzara!
Motosikletli şahıslar, otomobile ateş açtı
Motosikletli şahıslar, otomobile ateş açtı
Muhalif haberleri öne çıkarın çağrısı
"Muhalif haberleri öne çıkarın" çağrısı
İstanbul’da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı başladı
Kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı
Kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı
İstanbul’da kar yağışı başladı
İstanbul’da kar yağışı başladı
Hac kontenjanı açıklaması
Hac kontenjanı açıklaması
Daha Fazla Video Göster