Özgür Özel yine öfkelendi! Sesini duyurmak isteyen vatandaşa müdahale etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında sesini duyurmak isteyen bir vatandaşa müdahale etti. Gergin anları kameralara yansıdı. Benzer görüntüler yerel seçim sürecinde de kayda geçmişti.

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