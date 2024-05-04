Kadın hakemler futbolun atmosferini değiştirdi! Futbola kadın eli değdi

Kadınlar artık futbolda daha faal bir konuma gelmiş durumda. Sivas'ta 35 kadın hakemden yirmisi, amatör liglerde maç yönetmeye başladı. Kadınların yeşil sahalarda olması tribünlerdeki küfürlü tezahüratı da azalttı.

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