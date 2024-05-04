04 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kadın hakemler futbolun atmosferini değiştirdi! Futbola kadın eli değdi

Kadın hakemler futbolun atmosferini değiştirdi! Futbola kadın eli değdi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.05.2024 11:20
Kadınlar artık futbolda daha faal bir konuma gelmiş durumda. Sivas'ta 35 kadın hakemden yirmisi, amatör liglerde maç yönetmeye başladı. Kadınların yeşil sahalarda olması tribünlerdeki küfürlü tezahüratı da azalttı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Futbola kadın eli değdi
Futbola kadın eli değdi
Mihriban nasıl ortaya çıktı? Şiirden notalara…
Mihriban nasıl ortaya çıktı? Şiirden notalara…
İşte büyücünün evi!
İşte büyücünün evi!
İşte havası en kirli olan ilçeler
İşte havası en kirli olan ilçeler
Türkiye genelinde menü denetim!
Türkiye genelinde menü denetim!
Okul inşaatında 30 havan topu!
Okul inşaatında 30 havan topu!
Dolmuş şoförleri öğrencileri dövdü
Dolmuş şoförleri öğrencileri dövdü
İşaret fişeği atan sanığa 15 yıl hapis
İşaret fişeği atan sanığa 15 yıl hapis
Büyü bozma vaadiyle 175 milyon TL dolandırdı!
Büyü bozma vaadiyle 175 milyon TL dolandırdı!
Maden faciası! 2 işçinin daha...
Maden faciası! 2 işçinin daha...
Maden faciasında 2 işçinin daha cesedine ulaşıldı
Maden faciasında 2 işçinin daha cesedine ulaşıldı
Düğün eğlencesinde magandalar yine sahnede!
Düğün eğlencesinde magandalar yine sahnede!
Daha Fazla Video Göster