İstanbul’un hava kirlilik raporu açıklandı! İşte havası en kirli olan ilçeler

İstanbul'un hava kalitesi en temiz ve en kirli ilçeleri belli oldu. İstanbul, temiz hava bakımından Asya ülkelerinden iyi Avrupa'dan kötü durumda. İşte İstanbul'un en temiz ve en kirli havasına sahip noktaları.

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