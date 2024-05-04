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İstanbul’un hava kirlilik raporu açıklandı! İşte havası en kirli olan ilçeler

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 04.05.2024 11:43
İstanbul'un hava kalitesi en temiz ve en kirli ilçeleri belli oldu. İstanbul, temiz hava bakımından Asya ülkelerinden iyi Avrupa'dan kötü durumda. İşte İstanbul'un en temiz ve en kirli havasına sahip noktaları.
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