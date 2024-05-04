Okul inşaatında 30 havan topu! Nasıl imha edilecek?

İstanbul Beyoğlu'nda bir okul inşaatında askeri mühimmat bulundu. Yapılan incelemede mühimmatın havan topu olduğu belirlendi. Peki ayrıntılar belli oldu mu? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun detayları aktardı.

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