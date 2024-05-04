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Büyü bozma vaadiyle 175 milyon TL dolandırdı! 6 yılda büyük vurgun

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 04.05.2024 09:17
Almanya'da kendisini medyum olarak tanıtan bir çift 175 milyonluk vurgun yaptı. Kendisinde ölüm büyüsü olduğu söylenen iş kadını Nurcan B. , 6 yıl boyunca kandırıldı.
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