Büyü bozma vaadiyle 175 milyon TL dolandırdı! 6 yılda büyük vurgun

Almanya'da kendisini medyum olarak tanıtan bir çift 175 milyonluk vurgun yaptı. Kendisinde ölüm büyüsü olduğu söylenen iş kadını Nurcan B. , 6 yıl boyunca kandırıldı.

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