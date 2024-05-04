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Bir türkünün hikayesi! Mihriban nasıl ortaya çıktı? Şiirden notalara…

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 04.05.2024 11:43
Türk edebiyatının önemli şairlerinden olan Abdurrahim Karakoç'un kaleme aldığı Mihriban şiiri Türk Halk Müziği Sanatçısı Musa Eroğlu tarafından bestelenerek popüler türküler arasında yerini aldı. Peki şiirden notalara dökülen bu eserin hikayesi ne?
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