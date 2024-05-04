04 Mayıs 2024, Cumartesi
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Sivas-İstanbul aktarmasız Yüksek Hızlı Tren ilk seferini yaptı
İstanbul-Sivas arası aktarmasız Yüksek Hızlı Tren seferleri başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz "Söğütlüçeşme İstasyonu'nda uğurlayacağımız tren gibi Sivas'tan da öğlen saat 13'te hareket eden Yüksek Hızlı Tren seferi, bugünden itibaren aktarmasız olarak İstanbul'a devam edecektir" diye konuştu.