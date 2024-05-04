Öğrencilere özel servis dayağı! Dolmuş şoförleri öğrencileri dövdü

Son dakika yaşam haberleri... Trabzon'da okula gitmek için servis kiralayan öğrencilerin önünü dolmuş şoförleri kesti. Servis şoförü ile tartışan dolmuş şoförleri öğrencileri de darp etti.

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