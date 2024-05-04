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Öğrencilere özel servis dayağı! Dolmuş şoförleri öğrencileri dövdü

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 04.05.2024 10:22
Güncelleme:04.05.2024 10:26
Son dakika yaşam haberleri... Trabzon'da okula gitmek için servis kiralayan öğrencilerin önünü dolmuş şoförleri kesti. Servis şoförü ile tartışan dolmuş şoförleri öğrencileri de darp etti.
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