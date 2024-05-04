Türkiye genelinde menü denetim! En fazla denetim Antalya’da oldu

Türkiye'de en çok menü denetimi Antalya'da yapıldı. Ticaret Bakanlığı ekipleri 3 bin 800 işletmeyi denetledi. Antalya'yı İstanbul ve Kocaeli takip etti. Menü uygulamasına uymayan 6 binden fazla işletmeye 16 milyon liradan fazla para cezası verildi.

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