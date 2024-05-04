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Maçta olay çıkaranlara ceza yağdı! İşaret fişeği atan sanığa 15 yıl hapis

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 04.05.2024 11:43
İzmir'de 2 yıl önce oynanan olaylı Göztepe-Altay derbisiyle ilgili davadan karar çıktı. Rakip takım taraftarlarının üzerine işaret fişeği atan kişiye 15 yıl hapis cezası verildi.
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