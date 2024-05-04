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Erzincan'daki maden faciasında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 04.05.2024 08:56
Son dakika haberine göre Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında kaybolan işçilerden Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün de cansız bedenlerine ulaşıldığı açıklandı.
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