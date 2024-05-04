Erzincan'daki maden faciasında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberine göre Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında kaybolan işçilerden Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün de cansız bedenlerine ulaşıldığı açıklandı.

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