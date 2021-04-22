Meclis Genel Kurulu’na sürpriz misafir! TBMM’ye giren güvercin objektiflere yansıdı

Hayvan Hakları Yasası halen çıkmayınca mesaj hayvanlardan geldi. Meclis Genel Kurulu çalışmalarını sürdürürken salonun beklenmeyen bir misafiri vardı.Her nasıl olduysa dışardan salona güvercin girdi. Bu da Sabah Gazetesi fotomuhabiri Ali Ekeyılmaz'ın objektifine yansıdı. Güvercin Hayvan Hakları Yasası için bir mesaj olarak yorumlandı.

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