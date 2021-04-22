22 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Meclis Genel Kurulu’na sürpriz misafir! TBMM’ye giren güvercin objektiflere yansıdı

Meclis Genel Kurulu’na sürpriz misafir! TBMM’ye giren güvercin objektiflere yansıdı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.04.2021 13:10
Güncelleme:22.04.2021 13:15
Hayvan Hakları Yasası halen çıkmayınca mesaj hayvanlardan geldi. Meclis Genel Kurulu çalışmalarını sürdürürken salonun beklenmeyen bir misafiri vardı.Her nasıl olduysa dışardan salona güvercin girdi. Bu da Sabah Gazetesi fotomuhabiri Ali Ekeyılmaz'ın objektifine yansıdı. Güvercin Hayvan Hakları Yasası için bir mesaj olarak yorumlandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TBMM’de sürpriz misafir
TBMM’de sürpriz misafir
Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler!
Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler!
İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü park halindeki midibüse çarptı: 1 yaralı
İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü park halindeki midibüse çarptı: 1 yaralı
Büyük usta Neşat Ertaş'a benzetiliyor
Büyük usta Neşat Ertaş'a benzetiliyor
Hadımköy'de iki TIR kafa kafaya çarpıştı
Hadımköy'de iki TIR kafa kafaya çarpıştı
Mağdurlar parasını alabilecek mi?
Mağdurlar parasını alabilecek mi?
Cadde ortasına nizamiye ve bariyer koydular
Cadde ortasına nizamiye ve bariyer koydular
İETT otobüsü park halindeki midibüse çarptı!
İETT otobüsü park halindeki midibüse çarptı!
Beşiktaş'taki kazada korkunç ayrıntı
Beşiktaş'taki kazada korkunç ayrıntı
Evin altından gelen ses dehşete düşürdü!
Evin altından gelen ses dehşete düşürdü!
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
Ceza kesen polis şoke oldu!
Ceza kesen polis şoke oldu!
Daha Fazla Video Göster