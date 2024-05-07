07 Mayıs 2024, Salı
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Baklagillerin kraliçesi olarak adlandırılan Eber Sarısı için denetimler arttırıldı
Türkiye’nin en değerli endemik bitki türlerinden biri olan ve Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Eber Gölü kıyısında yetişen ‘Eber Sarısı’nın korunması için jandarma ekipleri devriye gezmeye başlarken çiçeği koparmanın cezasının ise bu yıl 387 bin 141 TL olduğu belirtildi.