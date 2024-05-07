07 Mayıs 2024, Salı
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Alicin kültürel jeositi böyle görüntülendi
Ankara'ya 90 kilometre uzaklıkta bulunan, Kızılcahamam ilçesine bağlı Alicin kültürel jeositi, dereleri, mağaraları ve manastırıyla her mevsim ilgi çekiyor. Drone ile çekilen görüntüsü ile görenleri mest etti.