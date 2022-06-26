26 Haziran 2022, Pazar
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Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler
Çankırı'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için gönderilen 5 orman işçisinin çadırda, arazöz içinde ve üzerinde günde 2'şer saat uyuyarak, söndürme çalışmalarını sürdürmesi fedakarlıklarını gözler önüne serdi. .