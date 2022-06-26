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Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler

DHA
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Giriş: 26.06.2022 18:42
Çankırı'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için gönderilen 5 orman işçisinin çadırda, arazöz içinde ve üzerinde günde 2'şer saat uyuyarak, söndürme çalışmalarını sürdürmesi fedakarlıklarını gözler önüne serdi. .
Günde 2 saat uyuyarak yangına müdahale ettiler
Günde 2 saat uyuyarak yangına müdahale ettiler
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