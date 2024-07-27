27 Temmuz 2024, Cumartesi
Araba alacaklar dikkat! ÖTV indirimi geldi | Fiyat yaklaşık 1 milyon TL düşecek
Otomobil almak isteyenlere müjdeli haber geldi. Kamuda tasarrufun artırılması amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara ÖTV indirimi yapıldı. Araç başına yaklaşık 1 milyon liralık indirim olacak.
Giriş: 27.07.2024 06:49 Güncelleme: 27.07.2024 06:49
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