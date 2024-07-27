27 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Araba alacaklar dikkat! ÖTV indirimi geldi | Fiyat yaklaşık 1 milyon TL düşecek

Otomobil almak isteyenlere müjdeli haber geldi. Kamuda tasarrufun artırılması amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara ÖTV indirimi yapıldı. Araç başına yaklaşık 1 milyon liralık indirim olacak.

ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 06:49 Güncelleme: 27.07.2024 06:49
  • 1
  • 14
Araba alacaklar dikkat! ÖTV indirimi geldi | Fiyat yaklaşık 1 milyon TL düşecek

Araç almak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Uzun zamandır şarj edilebilir hibrit araçlara gelmesi beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi yürürlüğe girdi.

  • 2
  • 14
Araba alacaklar dikkat! ÖTV indirimi geldi | Fiyat yaklaşık 1 milyon TL düşecek

Karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olup, eşdeğer elektrik enerjisiyle katedilebilir menzili 70 kilometre ve üzerinde olan şarj edilebilir hibrit araçların ÖTV oranları yüzde 30 ila yüzde 70 arasında değişecek.

  • 3
  • 14
Araba alacaklar dikkat! ÖTV indirimi geldi | Fiyat yaklaşık 1 milyon TL düşecek

Bu adım özellikle yatırım teşvik vergisi alan ve kriterleri karşılayan Çinli markalar için önemli bir indirim anlamına geliyor.

  • 4
  • 14
Araba alacaklar dikkat! ÖTV indirimi geldi | Fiyat yaklaşık 1 milyon TL düşecek

Düzenleme bugünden itibaren geçerli olacak. Şartları sağlayan otomobil distribütörlerinin bugünden itibaren fiyatlarını güncellemeleri ve yeni fiyatlarla satış yapmaları bekleniyor.

  • 5
  • 14
Araba alacaklar dikkat! ÖTV indirimi geldi | Fiyat yaklaşık 1 milyon TL düşecek

TÜM HİBRİTLER KAPSAMA GİRMİYOR
Söz konusu indirimle bazı araçların fiyatları yaklaşık 1 milyon TL ucuzlayacak. Yapılan düzenlemeye karşın tüm Plug-in Hybrid araçlar bu şartları karşılamıyor.