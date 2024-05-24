Manisa T tipi cezaevinde yangın! Mahkumlardan biri kendini yaktı

Manisa T tipi ceza infaz kurumunda mahkumlardan biri uyuşturucu krizine girerek kendini yaktı. Yangında mahkum ağır yaralanırken 2'si gardiyan 4 kişi de dumandan etkilendi. İşte detaylar...

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