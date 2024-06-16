Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbirleri ne zamana kadar sürer?

Kurban Bayramı'nda en önemli ibadetlerden biri olan teşrik tekbirleri arife günü sabah namazıyla başladı. Teşrik tekbirleri nedir, ne zamana kadar sürer? Detaylar haberimizde...

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