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İstanbul’da kurbanlar kesilmeye başlandı! Kesim alanlarında yoğunluk

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 16.06.2024 09:21
İstanbul'da bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurban kesiminin yapıldığı noktadan son durumu A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun aktardı.
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