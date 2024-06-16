Ustaların dizelerinde bayram coşkusu

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Edebiyatımıza, şiirimize, türkülerimize ve şarkılarımıza damga vuran bir çok isim de bayramı dörtlüklerine ya da satırlarına en anlamlı kelimelerle taşımış bir şekilde. Bu özel güne kavuşmanın sevinicini bakın o usta isimler nasıl anlatmış, birlikte bakalım...

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