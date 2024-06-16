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A Haber drone kamerasından İstanbul! Bayram göçüyle birlikte caddeler boş kaldı

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 16.06.2024 10:45
Bayramın ilk gününde İstanbul yine sakin. Bayram göçüyle birlikte megakent İstanbul birçok noktası boş kaldı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, drone kamerayla İstanbul’daki son durumu aktardı.
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A Haber drone kamerasından İstanbul!
A Haber drone kamerasından İstanbul!
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