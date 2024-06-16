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Babanıza en son ne zaman seni seviyorum dediniz?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2024 10:31
Kurban Bayramı’nın 1. Günü aynı zamanda Babalar Günü. A Haber ekipleri de sokakta “Babanıza en son ne zaman seni seviyorum dediniz?” diye sordu. Bakın ne yanıtlar aldı…
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Babanıza en son ne zaman seni seviyorum dediniz?
Babanıza en son ne zaman seni seviyorum dediniz?
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