Kurban Bayramı’nın 1. Günü aynı zamanda Babalar Günü. A Haber ekipleri de sokakta “Babanıza en son ne zaman seni seviyorum dediniz?” diye sordu. Bakın ne yanıtlar aldı…

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