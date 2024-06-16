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Şehitliklerde buruk bayram! Aileler kabirlerin başında dua etti

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 16.06.2024 08:55
Son dakika haberleri... Şehit yakınları ve gaziler Kurban Bayramı’nın ilk gününde şehitlikleri ziyaret ediyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel o noktadan detayları aktardı.
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