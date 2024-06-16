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Yurtta Kurban Bayram heyecanı! Hayvan pazarlarında 1. gün hareketliliği

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 16.06.2024 10:28
Son dakika haberleri… Türkiye’nin her bir noktasında Kurban Bayramı heyecanı yaşıyor. Gaziantep'deki bayram atmosferini A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
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