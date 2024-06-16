Kurban eti nasıl tüketilmeli? Et pişirmenin sağlıklı yöntemleri neler? Kurban eti nasıl saklanır?

Kurbanlar kesilmeye başlandı. Etlerin doğru şekilde tüketilmesi ve muhafaza edilmesi oldukça önemli. Et ne zaman buzdolabından çıkarılmalı? Kurban eti ne kadar dinlendirilmeli? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ uzmanına sordu.

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