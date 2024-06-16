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Adana’da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı

İHA
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Giriş: 16.06.2024 09:41
Adana’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kendin keseni acemi kasaplar hastanelere akın etti.
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Hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
Hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
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