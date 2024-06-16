Türkiye Kurban Bayramı'nı idrak ediyor! Çanakkale’de kurban bayram nasıl geçiyor?

Kurban Bayramı heyecanı tüm Türkiye’yi sardı. Bayram namazının ardından kurban kesim işleri başlarken kahvaltı sofraları da kuruldu. Çanakkale’de bayram nasıl geçiyor? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı

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