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Türkiye Kurban Bayramı'nı idrak ediyor! Çanakkale’de kurban bayram nasıl geçiyor?

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 16.06.2024 09:22
Kurban Bayramı heyecanı tüm Türkiye’yi sardı. Bayram namazının ardından kurban kesim işleri başlarken kahvaltı sofraları da kuruldu.  Çanakkale’de bayram nasıl geçiyor? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı
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