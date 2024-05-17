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Kontrolden çıkan cip kaldırımdakilere çarptı! Kazada 3’ü ağır 4 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 17.05.2024 08:46
Güncelleme:17.05.2024 08:48
Denizli'de kırmızı ışıkta yola fırlayan yaya çarpmamak için manevra yapan cipin sürücüsü kaldırımda servis bekleyen işçilerin arasına daldı. Kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
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