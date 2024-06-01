Bir Türkünün Hikayesi | Ankara’da Yedim Taze Meyvayı…

A Haber’in ekranlara taşıdığı Bir Türkünün Hikayesi programı öz kültürümüzün türkülerle nesilden nesile nasıl aktarıldığını gösteriyor. Bu haftaki bölümde ekranlara Ankara’da Yedim Taze Meyvayı geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN