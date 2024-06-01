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Bir Türkünün Hikayesi | Ankara’da Yedim Taze Meyvayı…

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2024 10:40
A Haber’in ekranlara taşıdığı Bir Türkünün Hikayesi programı öz kültürümüzün türkülerle nesilden nesile nasıl aktarıldığını gösteriyor. Bu haftaki bölümde ekranlara Ankara’da Yedim Taze Meyvayı geldi.
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Ankara’da Yedim Taze Meyvayı…
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