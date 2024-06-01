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Deprem uzmanlarından Malatya fayı uyarısı! Hasan Sözbilir: Kırılırsa 7,2 büyüklüğünde deprem üretebilir

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 01.06.2024 10:57
6 Şubat depremlerinin ardından bilim insanları bölgedeki fayları incelemek için çalışma başlattı. 128 fayı inceleyen uzmanlar Malatya Fayı'na işaret ederek diğer fayları da etkileyebilme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.
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