Deprem uzmanlarından Malatya fayı uyarısı! Hasan Sözbilir: Kırılırsa 7,2 büyüklüğünde deprem üretebilir

6 Şubat depremlerinin ardından bilim insanları bölgedeki fayları incelemek için çalışma başlattı. 128 fayı inceleyen uzmanlar Malatya Fayı'na işaret ederek diğer fayları da etkileyebilme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN