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Kent merkezine inen domuz böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 04.02.2024 09:12
Tokat'ın kent merkezine kadar inerek yemek aramak için dolaştığı düşünülen bir yaban domuzu, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Bir süre koştuktan sonra gözlerden kayboldu.
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