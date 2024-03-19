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Katil oğlunu ABD'ye kaçıran canavar anne Eylem Tok'tan yeni haber! New York'un en ünlü hukuk bürosu ile...

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Giriş: 19.03.2024 10:50
5 kişiyi ezen ve bir kişinin ölümüne neden olan katil oğlu Timur Cihantimur'u Mısır üzerinden ABD'ye kaçıran canavar anne Eylem Tok'un New York'ta elini kolunu sallaya sallaya gezdiği görüntüler ortaya çıkmıştı. New York'un en pahalı yerlerinden olan Central Park'a bakan bir rezidanstaki lüks evde kaldığı öğrenilen Tok'un şimdi de şehrin en ünlü ve en pahalı hukuk bürosu ile görüştüğü ortaya çıktı.
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