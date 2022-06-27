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Kastamonu’da selde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

A Haber
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Giriş: 27.06.2022 15:37
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisin artıran yağış sonrası sel meydana geldi. Bölgede köprüler yıkıldı. A Haber’e konuşan Merkez Mahallesi Muhtarı Yusuf Öztürk, “Dün bize yapılan uyarılar neticesinde Kaymakam Murat Atıcı önderliğinde dün gece sabaha kadar nöbet tuttuk. Dün akşam saatlerinden sonra yağış etkisinin artırdı ve Ezine Çayı’nın karşı tarafıyla iletişim kesildi. Daha önce yapılan köprüler yıkıldı.” dedi.
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