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Kartal’da uyuşturucu kullanan gençler arasında kavga: 1 kız, 3 erkek gözaltına alındı

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Giriş: 18.04.2024 15:21
Kartal’da, iddiaya göre, bir binada uyuşturucu madde kullanan 1 kız, 3 erkek arasında kavga çıktı. Çığlık üzerine mahalle sokağa dökülürken, şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Uyuşturucu kullanan gençler arasında kavga
Uyuşturucu kullanan gençler arasında kavga
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