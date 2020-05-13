Karavana sosyal izolasyon ilgisi! Hangi tip karavan tercih ediliyor? | Video

Tatil anlayışı değişiyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, kendini izole ederek tatil yapmak isteyenler karavana yoğun ilgi gösteriyor. Salgın sürecinde karavana olan talep arttı. Koronavirüs karavan siparişlerini arttırdı. Peki, hangi tip karavanlar tercih ediliyor? İşte Türkiye’den yurt dışına da satılan karavanlar... Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer’in konuğu karavan üreticisi Engin Başoğlu anlattı.