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Zonguldak'ta kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık pazarında hareketlilik başladı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 16:43
Zonguldak’ta kurban bayramına sayılı günlerde kala kurban satışları devam ediyor.
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