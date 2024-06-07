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Van’da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 16:03
Van’ın Gürpınar ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.
Van’da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı
Van’da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı
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