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Denizden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü

İHA
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Giriş: 07.06.2024 18:19
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dalgıç ekibi eşliğinde deniz dibi temizliği yapıldı. Temizlik işlemi sonunda 1 tona yakın atık toplandı. Denizden çıkanlar ise görenleri şaşırttı.
Denizden çıkanlar hayrete düşürdü DENİZDEN ÇIKANLAR HAYRETE DÜŞÜRDÜ

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Denizden çıkanlar hayrete düşürdü
Denizden çıkanlar hayrete düşürdü
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