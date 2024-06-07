Fred'in yanına Premier Lig'den yıldız geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a bomba transfer çalımı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig'i Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'la yollarını ayırarak Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Bu hamle ile çıtayı yükselten sarı-lacivertlilerde gözler yapılacak transfer hamlelerine çevrilirken, orta sahada forma giyen Fred'in yanına Premier Lig'den bir yıldız ismin geleceği iddia edildi. Galatasaray'ın da peşinde olduğu Pierre-Emile Hojbjerg transferinde Fenerbahçe'nin de masada olduğu öğrenildi. İşte detaylar...