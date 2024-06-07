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Fred'in yanına Premier Lig'den yıldız geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a bomba transfer çalımı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig'i Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'la yollarını ayırarak Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Bu hamle ile çıtayı yükselten sarı-lacivertlilerde gözler yapılacak transfer hamlelerine çevrilirken, orta sahada forma giyen Fred'in yanına Premier Lig'den bir yıldız ismin geleceği iddia edildi. Galatasaray'ın da peşinde olduğu Pierre-Emile Hojbjerg transferinde Fenerbahçe'nin de masada olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.06.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 16:04
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Fred’in yanına Premier Lig’den yıldız geliyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a bomba transfer çalımı

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

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Fred’in yanına Premier Lig’den yıldız geliyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a bomba transfer çalımı

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek için kadro mühendisliği konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun istediği isimler belli olmaya başladı.

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Fred’in yanına Premier Lig’den yıldız geliyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a bomba transfer çalımı

99 puan toplamasına rağmen şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe'de, bütün hedef yeni sezonda şampiyonluk olmuş durumda.

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Fred’in yanına Premier Lig’den yıldız geliyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a bomba transfer çalımı

8-9 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminin de hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sezonun sona ermesinin ardından teknik direktörlük görevine Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi.

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Fred’in yanına Premier Lig’den yıldız geliyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a bomba transfer çalımı

Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasına giren tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak Süper Lig'de görev alacak.