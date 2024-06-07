Görünce havlamaya başladı

Bolu'da ilginç anlar kayda geçti. Ormanda gezintiye çıkan 2 kişi, karşılarında yavru bir ayı görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Öyle ki iki arkadaştan biri ayıya havlayarak seslendi. Diğeri ise onu uyardı.

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