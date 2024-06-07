Van’da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Gürpınar kara yolu üzerindeki Kurubaş bölgesinde meydana geldi. ‘Kirpi’ aracının bilinmeyen bir sebepten dolayı devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı. Bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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