07 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Bolu'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.06.2024 17:56
Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Bolu'da öğle saatlerinde yağmurla karışık dolu yağdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yol kenarlarında yer yer su birikintileri de oluştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Gram altın için rakam verdi
Gram altın için rakam verdi
Türkiye’deki koyun ırkları
Türkiye’deki koyun ırkları
Zonguldak’ta kurbanlık pazarında hareketlilik başladı
Zonguldak'ta kurbanlık pazarında hareketlilik başladı
Sokak köpeklerinden kaçan kadına araba çarptı
Sokak köpeklerinden kaçan kadına araba çarptı
Van’da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı
Van’da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı
Nesli tükenen hayvanların...
Nesli tükenen hayvanların...
Sıcaktan asfalt eridi
Sıcaktan asfalt eridi
Görünce havlamaya başladı
Görünce havlamaya başladı
Kuleye tırmanıp video çekti
Kuleye tırmanıp video çekti
Milyonlarca Hacı adayı Kabe’ye kavuştu
Milyonlarca Hacı adayı Kabe'ye kavuştu
Süs havuzlarına dikkat
Süs havuzlarına dikkat
Daha Fazla Video Göster