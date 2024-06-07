07 Haziran 2024, Cuma
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Bolu'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Bolu'da öğle saatlerinde yağmurla karışık dolu yağdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yol kenarlarında yer yer su birikintileri de oluştu.